Le coin du tacticien | «Les bénévoles, une denrée rare et fondamentale à chérir plus souvent»

Cette semaine, Pascal Croughs évoque le manque des bénévoles, un problème récurrent dans le monde du football. « Pour avoir discuté avec un volleyeur champion avec le très bon club d’Esneux, il y a 50 bénévoles et personne n’est payé. Même si les nouvelles réformes fiscales vont impacter les clubs de foot qui vont devoir changer des choses, c’est interpellant d’entendre ça et de savoir qu’il y a des personnes rémunérées au sein de ces clubs (pour la plupart régis par la loi des ASBL en général) et qu’on peine à trouver des bénévoles. »

Selon Pascal, plusieurs éléments peuvent éreinter la volonté des bénévoles. « Les labels demandent beaucoup d’énergie et les C.Q. sont pour les premiers à être critiqués. Il est également de plus en plus dur d’avoir un sentiment d’appartenance quand on voit que beaucoup de joueurs de l’équipe fanion ne sont pas issus du coin ou du cru. Mais il y a aussi moins de bénévoles car tout se monnaie beaucoup plus qu’avant. Puis, le Covid a sûrement convaincu certains d’avant tout profiter de la vie et de leurs proches. »