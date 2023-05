«Triple Alliance»: un retour mouvementé pour Cameron Diaz A retrouver ce samedi dans « Triple Alliance », la blonde de 50 ans vient de sortir d’une retraite de près de dix ans avec un tournage qui s’est fait dans la douleur. 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation

Par Jean-Philippe Darquenne

Proposée ce samedi par RTL Plug, la comédie « Triple Alliance » a pour star Cameron Diaz, dont le personnage, l’avocate Carly, se rend comte que son petit ami, Mark (Nikolaj Coster-Waldau), est marié. Contre toute attente, elle se prend d’affection pour sa femme, Kate (Leslie Mann), et découvre avec elle que leur chéri a une troisième amoureuse, Amber (Kate Upton). Ces trois femmes éconduites ne vont pas tarder à s’allier et préparer la plus cuisante des vengeances. Ce film de Nick Cassavetes a récolté 200 millions d’euros – soit cinq fois sa mise – en 2014, année à la fin de laquelle Cameron Diaz a annoncé arrêter son métier. Eh oui, après avoir campé Miss Hannigan dans une version peu inspirée d’« Annie », la jolie blonde a voulu s’occuper de sa vie personnelle et commercialiser du vin avec sa société Avaline. Un an plus tard, elle épousait Benji Madden, le guitariste du groupe Good Charlotte, et le 30 décembre 2019, naissait par mère porteuse leur petite Raddix.

de videos Jamie Foxx hospitalisé L’actrice, qui a fêté son demi-siècle le 30 août dernier, aurait pu continuer à couler des jours paisibles, mais son ami Jamie Foxx, qui a été son partenaire dans « L’Enfer du dimanche » et « Annie » (justement), l’a convaincue de revenir aux affaires. Et si elle a dit oui, c’est d’abord parce qu’elle lui redonnerait la réplique dans le projet qu’il lui proposait. Il s’agit de « Back in Action », un film qu’on imagine musclé et qui sera disponible sur Netflix. On sait que Glenn Close et Kyle Chandler sont également à son affiche, mais rien n’a filtré sur son histoire. En revanche, le monde entier est au courant que son tournage, bouclé fin avril, a connu bien des remous.

Il a été retardé par une mauvaise météo, mais surtout par deux situations plus graves. La première est à mettre au conditionnel : un membre de l’équipe a été licencié parce qu’il aurait tenté d’extirper près de 40000 euros en cash à Jamie Foxx. Par ailleurs, Foxx aurait pété un câble sur le plateau et viré un producteur exécutif, un assistant du réalisateur, un directeur d’unité et son propre chauffeur. L’acteur de 55 ans a terriblement stressé en faisant ce film, état qui l’aurait conduit à l’hôpital à Atlanta, le 12 avril, soit à huit jours du dernier clap. « Sévère complication médicale » : ce sont les mots qui ont été livrés à la presse pour définir ce dont il a été victime. Heureusement, quelques heures après l’incident, sa fille Corinne a annoncé sur Instagram qu’il était en voie de guérison. Les doublures qui l’ont brièvement remplacé sont rentrées chez elles, et il a fini le film.

Tous ces déboires donnent évidemment un côté sulfureux à celui-ci, mis en scène par Seth Gordon, à qui l’on doit notamment « Comment tuer son boss ? » et la récente série « The Night Agent ». En décembre, il a été rapporté qu’est en préparation une suite du célèbre « The Holiday » (2006), où Cameron, Jude Law, Kate Winslet et Jack Black reprendraient leurs rôles. Annonce démentie par la réalisatrice Nancy Meyers et Kate Winslet. Qui vivra verra !