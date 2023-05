«Avant la catastrophe»: la montée du nazisme par le prisme des correspondants de presse étrangers en Allemagne

Dès 1930, le mouvement nazi entama son inexorable marche vers la prise de pouvoir. La Seconde Guerre mondiale n’est pas arrivée comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elodie de Sélys propose de se plonger dans les signes avant-coureurs de cette boucherie. Et l’angle choisi est original : le prisme est celui des correspondants de presse étrangers en Allemagne.

Comment ces intellectuels ont-ils perçu et décrit le drame à venir ? La presse étrangère a-t-elle été fascinée par celui qui prétendait faire retrouver à l’Allemagne sa grandeur ? Sur quel terreau l’idéologie de Hitler a-t-elle planté ses graines ? La misère rampante et le contexte de violences ont certainement contribué à ce qu’elle prolifère dans les consciences. Certains diront qu’il faut être d’autant plus vigilant à ce qui se passe dans notre société pour que l’Histoire ne repasse pas les plats…