Un accident impliquant un camion provoque la fermeture de l’E17 à hauteur de Lokeren

Le camion a atterri en diagonale sur la largeur de l'autoroute et bloque actuellement les trois voies et la voie de dépannage.

Il y a actuellement un embouteillage de six kilomètres, mais il s'agrandit rapidement, prévient Bruyninckx. Un embouteillage visuel s'est également formé en direction de Gand. Le camion n'ayant pas encore été remorqué, les perturbations risquent de durer un certain temps.

Le trafic sur l'E17 en direction d'Anvers sort de l'autoroute à Lokeren et peut y revenir à Waasmunster. Les personnes qui se rendent de Gand à Hasselt ont tout intérêt à passer par Bruxelles. Pour se rendre à Anvers, il est possible d'emprunter le R4 à Gand et l'E34 ou de passer par Bruxelles et l'E19.