Un nouvel écrin pour les activités sportives à Malmedy

Il existe dans notre région de nombreuses infrastructures à même d’accueillir les sportifs et leurs encadrements (clubs ou associations sportives). A Malmedy Expo, Le Centre Indoor Coaching Player Experience jouit d’une bonne fréquentation. Il donne à tous les sportifs, aux membres des clubs et des associations, la possibilité de s’entraîner dans de bonnes conditions durant l’hiver (de novembre à mai). Stéphane Krings, son administrateur délégué-gérant des sociétés, avec André Langhoor et Daniel Georges, sont convaincus que le grand potentiel sportif de notre ville mérite d’être mieux valorisé. Ils proposent de lui conférer une plus value en l’élargissant avec la grande salle La Scène. Le but : y mettre en scène les artistes du ballon rond de notre région, mais aussi de notre réseau national, voire même international. Ce qui pourrait mener, par exemple, à un tournoi de foot indoor à grande échelle, et certainement aussi pour d’autres sports en dehors du foot. Mais ce qui est innovant c’est le fait d’ajouter à l’évènement sportif d’autres manifestations : culturelles, économiques, artistiques… Cela permettra de mettre en évidence les richesses du territoire, ses acteurs économiques, culturels, environnementaux, etc, sans oublier le tourisme qui va s’intensifier.

Les trois auteurs de ce projet ont une bonne expérience dans le domaine des manifestations sportives. Stéphane Krings a une longue carrière d’entraineur derrière lui. Il est passé par l’AS Eupen et par le RFC Seraing ; il a aussi déployées ses activités à la RBFA/ACCF (Fédération Belge de Football – Association des Clubs Francophones de Football) ; et il a également participé à de nombreux tournois internationaux, comme en France, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne, Angleterre, Croatie. Au final, tout cela vous aide à y voir plus clair, à vous forger votre propre idée de ce que l’on peut réaliser.