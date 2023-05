Les résultats du Malmedy A.C.

Le championnat de Belgique du 10 000 mètres sur route avait lieu ce dimanche à Visé.

Outre la magnifique performance de Grégoire Dawir classé 21eme au général (et 20eme sénior) dans un chrono exceptionnel de 33’35 et la très belle prestation de Mathieu Lejoly (36eme G et 33eme sénior également), tout le club des verts et blancs et en particulier l’entraineur Alain Plunus ont également été éblouis par les résultats de deux de leurs vétérans, Eddy Van de Putte et Samuel Klein, vainqueurs des titres de champions LBFA.Eddy en terminant 43eme G.en Vétéran (2) dans un temps de 35’50 et Samuel Vétéran(1), 30eme G. en 34’23.