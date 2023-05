Ine ome nin come lès ôtes

Fåt dîre qui s’prumî ovrèdje èst d’aprinde å djônes kimint si d’ner dèl ponne avou dès plantches, di mète l’awèye èl hote, di fé ‘ne assimblèdje a quåwe d’aronde, mète di sqwér, on côp d’rabot ou djanderèce la qui fåt, one vis’ a l’bone plèce po ariver a fé on ham’ po aler moude, fé ‘ne årmå po mète totes lès casseroles di s’mame.

Adon on pou dîre qui nosse Djâke est mêsse di scole è l’atèlier bwès. Çoula c’èst po mète dè boure so lès tåtes di s’famile.

Èt n’a tot l’rèsse, il èst d’vins one sôcièté d’muzique, la i djowe dè trombone, qwand i fåt ine saqwè po l’årmonèye, c’èst lu qui dène l’îdèye è qu’èl fêt, come po lès feûs dèl Sint Martin, fêt lès loumerotes po lès çis qui sûvèt l’côrtéje, min atincion nin dès afêres di grand magazins du quéquès milimètes, avou lu c’èst dès twètches di dîh çantimètes di ronds, avou ‘ne longueûr di quåzî on mète, fåt t’ni disqu’a l’copète dèl gripète po poleûr mète li feû a l’haguète.

Nin po lére su pårticion, nèni, ca lu î l’a l’orèye muzicale, on do dièsse n’èst nin on do, min bin on ré bèmol, avou l’cadô dè diu il èst capåbe dè sicrîre dès bokès, adon lu vl’a èvôye so l’clavî, mins nin ni trim’ ni tram’, lu çi dèl poroche, awè, il èst l’cariyoneû, nin triboleû, tincion ! d’van d’ènn’arivé la i lu a falou prinde lès pousîres, nèti lès clokes r’mète d’adrame tos lès mårtês, rifé lès trôs djusse po fé passiner lès èlèvèdjes èt çou qu’estît l’pus cagnès’, c’èsteût di tinde lès côrdèles a l’bone tincion po d’ner li do, li la, li ré, tot çoula po poleur djouwer l’anonce dè trouvlè. Djâkes a-s’tu-aprinde a mon l’djouweû d’ôre vé Francortchamp, çoula pindant deûs annêyes.

Li vl’a asteûr a l’acinsion di tos lès grés dèl poronche, qwand il èst å d’zeûr, l’a bin sûr rouvî ‘ne saqwè, adon i deût rid’hinde, rataque li volèye dè grés, vos comprindez poqwè il èst spès come ‘ne awèye.

R’mant a nosse machine la hôt d’zeûr, asteûre èle blinque come on clå d’ceûve, i s’mète achou so l’banc dè clavî, tape avou s’pogn so lès touches, l’a lès mins so tot, po djouwer lès bês êrs du mamd’y. (fåt saveûre qui tos lès bwès, la qui bouhe ni vont nin co fwèrt bin, i l’i fåreût on po dès çances po finih l’ovrèye, adon quéques-êdants sèrè l’bin v’nou…)

L îdèye li stitche dè voleûr candjî l’mèlodèye so l’grand tabeûr di ceûve, n’a tot plin trôs, i l’î fåt tchuzî l’bon trô po l’bone note,’ne blanke, ‘ne neûre, one crotche, minme ‘ne dobe crotche ou pus, lès mårtès vont d’veûre bouhî so lès clokes a bon moumint po ariver a djouwer « salut Stav’leû » nèni « tchim boum » po çoula i fåt èsse i ome nin come lès ôtes.

Il è-st-avou mêsse dèl djowe al tåve di copinèdje å « cak’tèdje »

I l’a èminer l’bande vèye li clokî dèl porotche, po nos ôtes ine clapante swèrêye (dj’èsteû dè voyèdje), nos avons-avu l’plèzîr di l’hoûter djåzer, nos acsègnî kimint tot çoula rote èt on l’vèya djouwer.

On tot grand merci a Fré Djâke scrinî po tot çou qui fè.

Èt pus, Awè, i sicrî él gazète « lu Vlan » d’Mamd’y totes lès samines.

C’èst bin « ine ome qui n’èst nin come lès ôtes ».l’on va poleûr ènnè fé on lîve di plin d’pådjes.