Une double inauguration pour la nouvelle caserne des pompiers à Herve, avec la présence du Premier ministre

En novembre 2021 débutait le chantier de la nouvelle caserne du Plateau visant à regrouper les casernes de Battice et Herve. Un an et demi plus tard, le chantier est fini. La zone de secours VHP (pour Vesdre, Hoëgne et Plateau) prendra possession des lieux à partir du 18 mai 2023.

« Une première inauguration dite « opérationnelle » se tiendra le jeudi 18 mai 2023 et est organisée entièrement par les amicales des deux anciens postes », annonce la zone dans un communiqué.

Cette date marquera la fin des postes de Battice et Herve pour intégrer le nouveau poste du Plateau, situé rue de Maestricht 51.

Les pompiers quitteront leur caserne respective avec l’ensemble des véhicules à 10 heures avant de circuler dans les rues alentours et de rejoindre leur nouvelle caserne à 11 heures. Une cérémonie est prévue à l’entrée du nouveau bâtiment, avant une réception ouverte uniquement aux agents du nouveau poste.

2 Une inauguration officielle avec le Premier ministre

Une deuxième inauguration dite « officielle », organisée par le Conseil de la zone de secours VHP, se tiendra le lundi 22 mai 2023, en présence, notamment, du Premier ministre Alexander de Croo et de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden.

3 Les premières portes ouvertes

Enfin, pour que tout le monde puisse découvrir ces nouveaux locaux, des portes ouvertes seront organisées le dimanche 28 mai 2023.

Les travaux de construction de cette nouvelle caserne auront donc duré un peu plus d’un an et demi. Ils ont coûté près de 7 millions d’euros.

Que deviendront les anciennes casernes ?

Une fois que les pompiers auront quitté leurs casernes actuelles de Battice et de Herve, celles-ci pourront connaître leur deuxième vie. En tout cas celle de Herve, puisque le conseil communal a vendu le bâtiment à l’ADMR, le service d’Aide à Domicile en Milieu Rural qui occupe actuellement deux bâtiments au centre-ville en face de l’hôtel de ville, pour une somme de 625.000 euros. Elle sera fréquentée par une septantaine de pompiers.

La caserne de Herve. - Y.B.

Ce service d’aide à domicile, implanté sur le Plateau de Herve depuis les années 80, emploie près de 280 personnes et aide à maintenir les gens qui habitent en milieu rural le plus possible à la maison.

Quant à l’ancienne caserne de Battice, elle sera démolie. Le site sera impliqué dans la réflexion entamée pour réorganiser le centre de Battice.