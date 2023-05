Le mystère est résolu: voici pourquoi Remco Evenepoel a reçu un oeuf au départ de la 3e étape du Giro (vidéo)

C’est Simone Velasco qui a glissé cet oeuf dans la poche arrière du leader du Tour d’Italie, de quoi bien faire rire le Belge qui se demandait bien pourquoi ce geste. On en sait désormais plus puisque le coureur de l’équipe Astana s’est livré sur cet épisode.

« Avant le départ, Fortunato a mis l'œuf dans ma poche arrière », explique Velasco. « ‘C'est pour la finale’, il me dit. Je me suis dit, ‘attends’, et je suis allé me placer à côté de Remco et j'ai mis l'œuf dans sa poche arrière. Il a été très surpris. Les Italiens sont complètement fous. »