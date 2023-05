La Grande Maison devient… plus grande

Sur place, il y a toujours une ambiance d’entre-aide et de bienveillance. Les divers ateliers qui y fonctionnent gardent tout le temps un air de passe-temps utile – certes – mais aussi agréable. On n’est pas là uniquement pour apprendre des choses ou acquérir de nouvelles compétences, mais aussi pour sortir de chez soi, pour partager, pour discuter. Quant aux enfants, ils peuvent même s’amuser car il y a aussi un atelier Théâtre. Pour les adultes, entre 9h et 10h30, ici c’est l’heure du bien nommé « Café Papote ». Et tout le monde est le bienvenu. Pendant les vacances scolaires on a également eu des enfants de certains villages germanophones ; bref : un public très diversifié. Sortir de l’isolement, tisser des liens – c’est un des priorités des animations. Récemment, 3 nouveaux animateurs ont rejoint l’équipe de La Grande Maison. Anne-Sophie, 37 ans, de Vielsalm, est boulangère. Elle prend en charge l’atelier Cuisine et l’atelier « Fait Maison ». En période scolaire, l’atelier Cuisine a lieu le jeudi en matinée 10h30 – 12h. Chaque semaine c’est une autre personne qui dirige les « opérations ». C’est chaque fois un programme créatif différent pour préparer le repas de midi. A base d’ingrédients locaux et autant que possible bio, celui-ci est servi à 12h. Le prix est libre, chacun met ce qu’il peut.

Après-midi, Anne-Sophie – que tout le monde appelle familièrement Anne-So – dirige aussi l’atelier Fait Maison. Il s’agit de préparer des cosmétiques, des produits d’entretien, ou encore des produits alimentaires, comme sirop, ketchup, choucroute, levain, yaourt… Un petit volet pharmacie est également présent (sirop de toux, baume articulaire, dentifrice, savon…)

On se diversifie A Malmedy, La Grande Maison met en pratique l’idée de transition écologique qui s’impose de plus en plus ces derniers temps. A part Anne et Mary, il y a d’autres personnes qui se joignent régulièrement aux activités-animations, mais aussi aux réflexions qu’on mène avant chaque nouvelle orientation ou nouvelle activité qu’on met en place. Une de ces nouvelles activités, probablement la plus appréciée, est l’atelier de réparation. Un pneu crevé, une chaise cassée… Edouard, 37 ans, est le dirigeant de l’atelier. Pour ce touche-à-tout, il est important de connaître comment les objets sont réalisés, connaître les mécanismes pour pouvoir réparer. De cette façon on favorise son autonomie : réparer au lieu de jeter. Cet atelier a lieu le jeudi en soirée, 16h30 – 20h30. Il s’adresse essentiellement aux adultes, mais les jeunes ne sont pas exclus, à condition de rester sous la surveillance d’Edouard.

Les amateurs de théâtre trouveront eux aussi appui. Et c’est Elise, 28 ans, de Waimes, qui les conduira sur les chemins de l’expression. On s’exprimera en utilisant sa voix, sa gestuelle ou son corps, pour réinventer de nouveaux mondes. Cet atelier a lieu le mercredi de 18h30 à 20h30. On peut aussi s’exprimer à travers le dessin, la terre glaise ou l’écriture expressive : ceci est un autre atelier, qui se tient les jeudis de 10h30 à 12h.