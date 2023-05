Maxime Monfort, 40 ans, toujours en forme et dans l’action

Professionnel de 2004 à 2019, il lui est difficile de cerner ses meilleurs souvenirs parmi les 1300 courses effectuées (16 ans de carrière professionnelle, 20 participations aux grands tours), il garde de bons souvenirs de ses 4 derniers giros qui furent autant de TOP 15. Il évoqua également la Vuelta 2011 où sous le maillot de Léopard-Trek, il conquit une 6ème place après avoir mené de rudes batailles, notamment dans l’effrayante montée du l’Angliru (12.5 km à 9.98 % de moyenne). Mais il insista aussi sur l’impact médiatique énorme du Tour de France, sa dernière participation ne lui laisse évidemment que de bons souvenirs avec des centaines de kilomètres en tête du peloton au profit de son équipe et plus particulièrement de son jeune équipier Caleb Ewan qui a bien terminé le boulot.

Changement de rôle donc dans une équipe qui compte environ 80 personnes soit 29 coureurs, 4 médecins, des kinés, ostéopathes, diététiciens, soigneurs, mécaniciens, etc. Il occupe une double fonction à savoir celle de Performance Manager (partagée avec Nicolas Maes) et celle de Directeur sportif (ils sont 7 à se partager les 320 jours de course). Contrairement à ce que l’on pourrait penser ce dernier travail est loin de se résumer à l’accompagnement des coureurs lors de l’épreuve et la tactique. A titre d’exemple, Maxime est DS pour les 4 jours de Dunkerque (du 16 au 21 mai), il est responsable final du bon déroulement de l’ensemble de l’organisation (gestion du groupe, matériel, hôtel, etc.). Les contacts avec les coureurs sont nombreux, il faut prévoir un plan A, un plan B… et avoir la souplesse pour composer avec les imprévus.