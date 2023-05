Ronde d’artistes by Evidences: Ecouter la Terre à Lierneux

« Evidences » est une association de fait qui a pour but de mettre en valeur – en « évidence » – les artistes locaux mais un peu oubliés. Elle se compose de 5 personnes : Bernadette Ruyssen, Emeline Deglaire, Marie-Ange Kopp, Fabrice Léonard et Gérard Paquet. Ils ont à cœur de mettre en lumière la densité culturelle aux nouveaux arrivants (étrangers – touristes), faire découvrir la vraie richesse des paysages, la beauté de la Nature et de l’Art. Il n’y a aucun objectif de vente.

L’idée de départ a démarré en mars 2022, avec les premières réunions, l’élaboration du projet, le choix du parcours et repérage. Avril : recherche d’un nom et création du logo, le choix du thème de la ronde. Mai : enregistrement du nom du domaine. Juin – juillet – août – septembre : création de la page Facebook (Evidences Lierneux), prise de contact avec les artistes et autres personnes ressources, présentation du projet, réponses des artistes. Octobre : repérage du parcours par les artistes. Novembre : les artistes cogitent. Décembre, chacun a trouvé sa place. Décembre – janvier 2023 : autorisations des propriétaires. Février : les organisateurs… s’organisent et recherchent des subsides. Mars 2023 : création de l’affiche et des folders mais également élaboration des panneaux, des jeux et du fléchage, sans oublier la construction du site Internet (www.evidences22.be).