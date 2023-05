«L’humain demain» ou 40 ans de parcours graphique de BEB-DEUM à l’Abbaye de Stavelot

Confortablement installée entre les murs de l’Abbaye de Stavelot, l’exposition temporaire « L’humain demain » va vous faire découvrir le parcours graphique de Bertrand Demey, mieux connu sous le pseudonyme de Beb-deum. Une rétrospective de quarante années disséminée dans les salles de ce monastère bénédictin fondé en 651 qui joua un rôle culturel très important. Siège d’une principauté ecclésiastique, l’Abbaye fut saccagée et pillée par les révolutionnaires suite à la Révolution française. Aujourd’hui, outre les expositions temporaires, l’Abbaye renferme le musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmedy, le musée Guillaume Apollinaire et le musée du Circuit de Spa-Francorchamps. Le site des ruines de l’ancienne Abbaye vous permettra de comprendre son architecture, la boutique et la brasserie indépendantes de l’entrée de l’Abbaye vous accueillera tout au long de l’année.

Né en 1960 en France, Beb-deum est un dessinateur, graphiste et illustrateur qui en étonne plus d’un. Illustrateur pour la presse, la publicité ou l’édition (Science et Santé, Thierry Mugler, Alain Baschung pour la pochette de Rio Grande…), il s’ouvre au monde grâce à ses nombreux voyages au Japon, en Afrique, au Brésil et en Inde. En 1998, il décide de s’orienter vers l’outil numérique qui lui ouvre un imaginaire aux possibilités créatives et aux techniques infinies. Son projet « Mondiale » lui permet d’imaginer l’Homme du futur et sa confrontation aux progrès de la science et de la technologie rendant le corps au simple rang d’objet. Un objet…, mais jusqu’où peut-on aller ? Personnages hybrides, clonés… comme sortis d’un film de science-fiction, ses dessins étonnent et parfois déstabilisent, et pourtant, ne sont-ils pas le reflet de notre monde d’aujourd’hui ? Si le fait d’améliorer la condition humaine peut être intéressante, où se trouve la limite de l’apprenti sorcier et de la génétique modifiée ? Le meilleur en évitant le pire… arme à double tranchant ! Le Japon joue un rôle important dans sa vie et l’influence largement dans ses œuvres ; source d’inspiration avec ce mélange de traditions et de modernité. Aujourd’hui, Beb-deum est considéré comme un pionnier en matière de dessin numérique.