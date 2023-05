Bienvenue au Repair Café de Vielsalm!

Prolonger la vie d’un objet, mettre en valeur de savoir-faire de certains artisans, c’est bien de cela qu’il s’agit. Le Repair Café favorise également un changement de mentalité, qui est la condition première pour une société durable construite pour tous. Le Repair Café de Vielsalm a 4 domaines d’activités dans lequel les bénévoles vous apportent leur aide : les petits électroménagers, la couture, l’informatique et les vélos.

Il est accessible tous les 3èmes dimanches du mois à la Maison du Parc (Rue de l’Hôtel de Ville 7A à Vielsalm). Les prochains rendez-vous sont donc le dimanche 21 mai et le dimanche 18 juin à 9h30

Rien de plus facile ni de plus convivial que de fréquenter l’endroit, mais certaines règles et restrictions sont évidemment d’application. Pour davantage de renseignements : Jean Hemroulle 0498/567853 jean.hemroulle@hotmail.com