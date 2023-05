Sèyans fîrs di nosse tèyâte si bin d’amon nos-ôtes!

Rien que dans notre commune, 3 troupes de théâtre proposent des pièces en langue wallonne : Hébronval, Petit-Thier et Ville du Bois. Le succès est toujours au rendez-vous ; sans doute pour applaudir des amis, voisins et connaissances, mais aussi pour écouter cette belle et chatoyante langue wallonne dont l’usage au quotidien disparaît progressivement. Saviez-vous que la « Royale Fédération Culturelle Wallonne et Gaumaise du Luxembourg belge de l’Union Culturelle Wallonne » attribue, depuis la saison 1944/1995, « Li Singlé d’bwès » qui distingue le théâtre wallon de proximité ? Les récompenses se déclinent en plusieurs catégories dont une attribuée aux enfants qui organisent un spectacle dans la langue de leurs aïeux.

Pour décerner ces récompenses, les membres de l’ASBL RFCWGLB parcourent la province pour attribuer les points aux différentes troupes, parmi les membres de cette ASBL, plusieurs Salmiens : Yvon et Joseph Remy, Renée Gaspard, Guy Deblire et Joseph Docquier par ailleurs trésorier.

La publication de ces prix se fait notamment via la revue trimestrielle Singuliers. Cette revue est consacré aux langues régionales de la province de Luxembourg (sud-wallon et gaumais) et même de la Wallonie tout entière. Elle est majoritairement rédigée en langue régionale et comporte 36 pages.

Les auteurs publiés s’expriment généralement dans l’un des parlers romans de la province de Luxembourg et leurs textes sont de préférence inédits. « Singuliers » est publié par l’ASBL « Musée de la Parole en Ardenne », l’objet social de l’ASBL est très ambitieux : recueillir, pendant qu’il en est encore temps, ce que des aînés ont à transmettre en matière de patrimoine régional et de favoriser la transmission de ce legs vers les générations futures. Aujourd’hui, il étend son champ d’action à toute la province du Luxembourg. Vous trouverez de nombreuses informations sur la page FB de « Musée de la Parole en Ardenne » qui, via la collection « paroles du terroir » accueille des études consacrées à la province du Luxembourg : textes en wallon, études linguistiques et ethnologiques, recherches dans les domaines de l’histoire orale et de la mémoire collective, etc. A ce jour, plus de 40 ouvrages – 7000 pages de textes – et le Dictionnaire des parlers wallons du pays de Bastogne ont été publiés dans cette collection qui est la plus importante de la Province dans son secteur.