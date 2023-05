Le Sporting de Charleroi s’incline en amical contre le RFC Liège (2-3)

Le Sporting de Charleroi a disputé son unique amical de fin de saison ce mardi midi contre le RFC Liège, dans l’intimité du huis clos du Mambourg. Dans une rencontre où les deux entraîneurs ont fait une large revue de leur effectif, mais sans Morioka, Bager, Kayembe et Koffi côté carolo, le RFC Liège s’est imposé 2-3.

Dominant, mais pas assez concret, le Sporting de Charleroi a loupé plusieurs occasions de prendre les devant via Bayo (13e, 29e) et Badji (30e) et ce sont finalement les Liégeois qui ont fait la différence à la 38e après être déjà passés près du 0-1 via Panepinto (26e). Après un contre mal joué par Mbenza, pourtant dans quasiment tous les bons coups, Gendebien s’est offert un récital offensif pour marquer un superbe but en pleine lucarne. Charleroi restait un peu nonchalant et après un « une-deux » loupé entre Wasinski et Zorgane, que le joueur brièvement prêté à Courtrai n’a pas suivi, Prudhomme a profité du manque de réaction dans la défense du Sporting pour faire 0-2. C’était bien payé pour les Liégeois et Boukamir permettait à Charleroi de revenir à 1-2 peu avant la mi-temps alors que Bayo venait de louper une belle occasion, repoussée en corner et qui aboutira dans un second temps au but du défenseur carolo (44e). Ce dernier, tout comme Van Cleemput, faisait son retour de blessure.