700 personnes ont assisté au spectacle de danse «This is me!» à Vielsalm

Sport Fun Culture (SFC), la section danse de l’ESN est active depuis plus de 20 ans. Chaque année ce sont une centaine d’élèves qui suivent les cours dispensés avec un enthousiasme renouvelé (depuis 19 ans) par Jennifer Marini et Claire Nava. Les enfants ont entre 4 et 21 ans (Théo était le seul garçon cette année) et de mi-septembre à mi-mai, ils suivent 1 ou 2 heures de cours le mercredi après-midi ou le samedi. La différence d’âge, de niveau ou de style de danse (mixt dance ou street dance) fait que 12 groupes sont constitués. Les plus jeunes sont encadrés par d’anciens élèves comme Océane, Romane, Lucie et Marie.

Traditionnellement en mai, un spectacle est organisé, il est destiné à montrer aux parents et amis les progrès réalisés par les enfants, mais aussi à offrir à un large public une exhibition de qualité. Pour répondre à la forte demande, il a fallu organiser 3 séances cette année (le samedi 05 mai à 14h30 et 19h et le dimanche 06 mai à 14h30) ce qui ne va pas sans poser problèmes aux plus jeunes. Pour l’année prochaine, le nouveau hall sportif plus vaste devrait sensiblement améliorer ce point.