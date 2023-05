Avez-vous aperçu le violeur d’une jeune fille de 20 ans à Gosselies? La police lance un appel à témoins

Ce mardi, la police fédérale a lancé un avis de recherche officiel à la demande de Madame la juge d’instruction de Charleroi. Les faits qui ont été commis sont très graves ! Le dimanche 30 avril, entre 14h30 et 15h30, un individu a violé une jeune fille de 20 ans dans le sentier pédestre à proximité de la rue des Tanneurs à Gosselies.

Lire aussi Mathilde et Élise, deux sœurs de Charleroi, déposent plainte contre leur frère: «Quand j’avais 11 ans, il m’a violée avec ses doigts»

En fuite !

Après les faits, le violeur a pris la fuite en direction de la chaussée de Courcelles. Ce mardi, l’auteur était toujours recherché par la police. Il est âgé entre 25 et 30 ans. Il mesure environ 1m75, est de corpulence normale, a les cheveux blonds et les yeux clairs. Au moment des faits, l’homme portait une veste noire et une écharpe colorée.

Lire aussi Il viole une dame, quasiment grabataire, aux urgences de l’hôpital Notre-Dame à Charleroi: «Je l’ai vu, pantalon baissé, entre les jambes de la victime, il lui avait enlevé son lange»

Si vous avez aperçu l’individu, n’hésitez pas à contacter le numéro gratuit, 0800/ 30 300, ou d’envoyer un mail à l’adresse suivante, avisderecherche@police.belgium.eu