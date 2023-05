Plus de 50 géants «envahiront» les rues du centre-ville de Mons ce samedi

C’est prévu ce samedi 13 mai, de 15 h à 20 h. Les 50 géants venant de France et de Belgique (Ath, Bruxelles, Comines…) danseront et défileront au son de six fanfares.

Quatre cortèges différents prendront le départ du bas des rues de Nimy, d’Havré, de Bertaimont et du cours Dolez. Tous les géants se rejoindront et se rassembleront alors sur la Grand-Place de Mons.