Après sa défaite contre l’Antwerp, l’Union s’est rattrapée à Bruges: comment les Saint-Gillois rebondissent toujours

Après la défaite de l’Union face à l’Antwerp mercredi dernier (0-2), certains ne donnaient plus très cher de la peau des Saint-Gillois dans ces playoffs avant leur déplacement au stade Jan Breydel. Ce qui avait poussé Teddy Teuma à monter au créneau. « C’est toujours la même chose avec l’Union. Après chaque défaite, on dit que c’est le moment où on va se casser les dents. Car on ne serait qu’une surprise, on serait encore dans l’euphorie de l’année dernière. Or, on a déjà prouvé qu’on est capable de se relever. Et j’espère que ce sera à nouveau le cas. »

Le capitaine avait vu juste. Car samedi, à la surprise de beaucoup, les Unionistes ont triomphé en terres brugeoises pour la première fois depuis 1960, relançant les playoffs et la course au titre.