Bientôt de nouveaux avions Ryanair: la compagnie aérienne commande 300 Boeing 737-MAX-10 pour 40 milliards de dollars

«Il s’agit de la plus grosse commande jamais passée par une société irlandaise pour des produits manufacturés américains», affirme Ryanair, qui précise que compte tenu de sa taille, la transaction «sera soumise à l’approbation de (ses) actionnaires» le 14 septembre en assemblée générale. Les prix catalogues ne sont en règle générale jamais appliqués en raison des ristournes consenties.

Ryanair estime que les nouveaux avions, prévus pour livraison entre 2027 et 2033, lui permettront de créer plus de 10.000 nouveaux emplois de pilotes, personnel de cabine et ingénieurs, et espère voir le nombre de passagers transportés passer de 168 millions fin mars 2023 à 300 millions par an d’ici mars 2034.