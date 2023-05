Une confusion entre deux produits à l'origine d'informations trompeuses sur un enrobage pour fruits et légumes

La publication comporte un lien vers un document PDF, présenté comme "la fiche de données de sécurité" de ce produit, qui comporte plusieurs mentions qui paraissent inquiétantes: "H318 Provoque des lésions oculaires graves. H317 peut provoquer une allergie cutanée. H412 Nocif pour la vie aquatique, entraîne des effets néfastes à long terme", etc.

Relayé en français sur Facebook, Twitter et Telegram , ce texte, accompagné du même document, a également été partagé en anglais , tchèque , en hongrois , et vérifié par l'AFP en allemand . Les prix mentionnés sont à chaque fois en dollars, ce qui laisse penser que la publication d'origine ne vient pas d'Europe.

En réalité, le document partagé ou cité par ces publications n'est pas la fiche de sécurité du produit d'enrobage alimentaire d'Apeel, mais celle d'un produit de nettoyage portant le même nom, développé par une entreprise britannique qui précise bien que son produit ne doit pas être utilisé sur des aliments.

Les mono- et diglycérides d'acides gras, qui composent l'enrobage d'Apeel, sont autorisés depuis 2019 dans l'Union européenne pour certains fruits dont la peau n'est pas comestible. Le produit est actuellement commercialisé dans plusieurs pays du monde, par exemple au Danemark et en Allemagne.

La composition du produit est disponible sur le site d'Apeel

La technique d'enrobage d'Apeel Sciences a été développée en 2012. L'entreprise explique sur son site qu'il s'agit "d'une protection à base de plantes", comestible, qui aide les produits "à rester frais plus longtemps" en empêchant l'humidité de sortir et l'oxygène de rentrer dans les fruits et légumes, afin d'allonger leur durée de conservation et de limiter le gaspillage alimentaire.

Selon les internautes, l'entreprise est "très mystérieuse" et la section Questions fréquemment posées (FAQ) du site recommanderait même de "ne pas acheter" le produit "si vous êtes inquiet".

Le site de l'entreprise explique pourtant qu'il est composé de monoglycérides et de diglycérides d'acides gras, des composants présents dans les pelures, les graines et la pulpe des fruits et des légumes.

Le produit d'Apeel fait partie de ce qu'on appelle les enrobages comestibles, c'est-à-dire une "couche protectrice naturelle comestible", a expliqué le 17 avril 2023 à l'AFP Dominikus Kittemann, professeur à la faculté d'horticulture et de technologie alimentaire de l'Université des sciences appliquées de Weihenstephan-Triesdorf en Allemagne.

Les mono- et diglycérides sont largement utilisés dans l'industrie alimentaire, a-t-il ajouté, par exemple dans la production de produits de boulangerie, de chocolat ou de margarine.

L'entreprise explique que ces molécules ont été vérifiées par plusieurs autorités de régulation, "notamment Santé Canada, la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et l'Organisation mondiale de la santé (OMS)".

Une fiche d'information sur le produit est disponible en plusieurs langues sur le site de l'entreprise - ici en anglais. Elle ne contient aucune mention des supposés effets nocifs listés dans les publications que nous vérifions.

Dans un supermarché de Septèmes-les-Vallons, près de Marseille, le 3 novembre 2022 ( AFP / Christophe SIMON)

Et contrairement à ce qu'affirment ces publications, la page Questions fréquemment posées (FAQ) d'Apeel ne conseille pas de ne pas acheter le produit "si vous êtes inquiet".

En revanche, il est vrai qu'il peut être difficile de laver ce produit, est-il expliqué dans la FAQ: "Il est peu probable que vous puissiez l'éliminer entièrement sans endommager le fruit ou le légume".

L'AFP n'a trouvé aucune trace d'un avertissement d'Apeel au sujet des ingrédients contenus dans son produit. Interrogée par l'AFP le 20 avril 2023, Jess Fitzgerald, porte-parole d'Apeel Sciences, a également indiqué qu'il n'y avait rien de tel sur son site.

L'entreprise affirme en outre qu'une réaction allergique au produit est extrêmement improbable.

Une confusion avec un produit de nettoyage d'une société britannique

Pour appuyer leurs propos, les internautes partagent un lien vers la fiche de données de sécurité d'un produit également appelé "Apeel", ou en citent des extraits. On y retrouve les différents risques listés dans les publications que nous vérifions (H318, H317, etc).

Cependant, le logo (en haut à gauche du document) n'est pas le même que celui de l'entreprise américaine.

Cette fiche indique que le fabricant du produit est un distributeur britannique appelé "Evans Vanodine International". Son site (archivé ici) montre qu'il commercialise bien un produit appelé "Apeel". Il ne s'agit cependant pas d'un enrobage alimentaire, mais d'un nettoyant pour sols à l'orange.

La page de présentation du produit contient par ailleurs l'avertissement suivant: "Evans Apeel n'a aucun rapport avec Apeel Sciences et ne doit pas être utilisé pour conserver les fruits et les légumes".

Capture d'écran réalisée le 02/05/2023 sur le site de l'entreprise britannique Evans Vanodine

La porte-parole d'Apeel Sciences a indiqué à l'AFP que la fiche de sécurité relayée dans ces publications n'avait rien à voir avec sa technique d'enrobage alimentaire, "parfaitement sûre".

Dans l'UE, une utilisation restreinte à certains fruits

Sur son site, Apeel explique que son produit est utilisé "sans restriction" aux États-Unis, au Canada, au Chili, en Chine, en Colombie, au Japon, au Kenya, au Mexique, au Pérou et en Afrique du Sud. Il est également "autorisée sur les fruits suivants dans l'Union européenne, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni : avocats, agrumes, mangues, papayes, melons, bananes, ananas et grenades".

Europe

La mise en vente d'avocats pulvérisés avec ce produit au Danemark et en Allemagne en 2019 avait été rapportée par plusieurs médias, ici et ici. En avril 2022, l'entreprise avait évoqué une commercialisation prochaine en France.

Un responsable de la Commission européenne a indiqué à l'AFP le 27 avril 2023 que les mono- et diglycérides issus d'acides gras comestibles peuvent être utilisés dans plusieurs aliments dans l'UE. Les additifs alimentaires à base de monoglycérides et diglycérides d'acides gras sont autorisés sur certains fruits frais depuis 2019 par la Commission européenne, sous l'appellation E471.

Le règlement (lien archivé) stipule que "le traitement des fruits dont les peaux ne sont généralement pas consommées n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Il convient donc d'autoriser l'utilisation des mono- et diglycérides d'acides gras (E471) sur certains fruits qui sont principalement importés de pays au climat tropical/subtropical et dont les pelures ne sont généralement pas consommées, à savoir les agrumes, les melons, les ananas, les bananes, les papayes, les mangues, les avocats et les grenades".

"Cette autorisation européenne est actuellement limitée aux fruits exotiques dont la peau n'est pas comestible. Il n'y a aucun danger pour le consommateur", a précisé en Belgique le SPF Santé publique (équivalent du ministère), interrogé le 27 avril 2023 par l'AFP. "Le procédé d’enrobage peut avoir un effet sur la maturation et la conservation du fruit, de sorte qu'il peut être intéressant d'apposer un autocollant pour informer les consommateurs", a ajouté le ministère.

Contactée le 27 avril 2023, l'Agence nationale de sécurité alimentaire (ANSES), en France, a renvoyé vers l'avis de l'autorité européenne.

Le dernier avis des experts de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant l'utilisation de l'additif E471 pour les nourrissons et la population générale date de 2021."Dans l'ensemble, le groupe scientifique a conclu qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la sécurité lorsque E471 est utilisé comme additif alimentaire", indique l'EFSA.

Interrogé au sujet des supposés dangers pour la santé mentionnés dans les publications que nous vérifions, Dominikus Kittemann a répondu que cela serait "difficile à imaginer", puisque l'additif est "largement utilisé dans la fabrication de produits alimentaires".

"Comme il s'agit de substances qui existent à l'état naturel et qui sont également formées lors du processus de digestion des graisses, il a été prouvé qu'elles sont sûres ; il n'y a pas de limite d'ingestion", a quant à lui déclaré à l'AFP Jürgen König, professeur de sciences nutritionnelles à l'université de Vienne, le 20 avril 2023.

Le 18 avril 2023, le centre de consommateurs allemand Verbraucherzentrale Berlin a déclaré à l'AFP que "la consommation de fruits dont la peau a été traitée [avec Apeel, NDLR] est considérée comme inoffensive".

Etats-Unis et Canada

Certaines des publications que nous vérifions font référence à l'utilisation de la technique d'Apeel aux Etats-Unis et au Canada.

Santé Canada a déclaré à l'AFP avoir émis une lettre de non-objection pour ce produit. Interrogé par l'AFP le 19 avril 2023, un porte-parole de Santé Canada a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une autorisation, mais d'une indication que l'agence ne s'opposerait pas à l'utilisation du produit sous certaines conditions.

L'agence canadienne avait déjà évalué la sécurité de l'enrobage et des ingrédients et les avait jugés sans danger. Ils "ne présentent aucun risque pour la santé des consommateurs", a expliqué le porte-parole de Santé Canada.

Aux Etats-Unis, la Food and Drug administration (FDA) considère les additifs alimentaires à base de mono- et diglycérides comme des produits "généralement reconnus comme sûrs" (GRAS).

Liens avec la Fondation Bill Gates et le Forum économique mondial

Les publications que nous vérifions affirment que "l'entreprise était financée par Bill Gates et d'autres et le WEF l'approuve [sic]".

Apeel a en effet reçu deux financements de la Fondation Bill et Melinda Gates en 2012 et en 2015 - le dernier s'élevant à près d'un million de dollars.

L'entreprise américaine figure également sur le site du Forum économique mondial (WEF), qui la décrit comme "une entreprise californienne qui lutte contre la crise mondiale du gaspillage alimentaire". Le fondateur d'Apeel, James Rogers, figurait dans la liste des Young Global Leaders (jeunes leadeurs mondiaux) du WEF en 2020.

Sur son site, l'entreprise affirme également avoir été reconnue en 2018 comme un "pionnier technologique" du Forum économique mondial.

La porte-parole d'Apeel a déclaré à l'AFP que l'entreprise "a reçu des fonds de recherche de la Fondation Bill et Melinda Gates en 2012 et 2015 pour commencer le développement de sa technologie (...). Actuellement, la Fondation Bill et Melinda Gates n'est pas un investisseur actif dans Apeel Sciences".