Tensions à l’Happy New Year Trophy: le club historique de la course, qui relie Frameries à Colfontaine, éjecté de l’organisation!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si vous aimez participer aux joggings de la région, vous avez sans doute déjà pris le départ de l’Happy New Year Trophy. Comme son nom l’indique, la course à pied, organisée entre Frameries et Colfontaine, se déroule en fin d’année. L’ambiance y est très bon enfant, de nombreux joggeurs courent même déguisés ! Quand la météo est clémente, il n’est pas rare que plus de 1.300 coureurs y participent.

Mais cette année, en interne, l’ambiance est loin d’être « happy ».