Novak Djokovic et Carlos Alcaraz fêtent enfin leurs retrouvailles à Rome

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Federer à la retraite, Nadal à l’infirmerie et Djokovic coincé entre ses convictions personnelles (ce refus du vaccin anti-covid qui lui a fait à nouveau rater toute la tournée américaine) et une dernière blessure au coude : on est en manque des chocs entre le fameux Big 3 (terme révolu désormais) et la nouvelle génération. Celle-ci prend effectivement de plus en plus de place, certainement avec l’éclosion d’un phénomène comme Carlos Alcaraz, déjà propriétaire de 4 titres en 2023, mais c’est lors des toutes grosses confrontations qu’on peut vraiment juger du passage de témoin, ou pas.

1 Retrouvailles à Rome, après de nombreux rendez-vous manqués.