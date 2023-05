Après trois ans d’absence, la Course pour la Vie revient le 28/05 sur un nouveau site, mais avec la même volonté d’aider à lutter contre le cancer

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Créée en 2014 par un collectif de jeunes parents désireux d’aider à lutter contre la leucémie et le cancer, la Course pour la Vie a connu un succès croissant auprès de la population, tant à Mouscron que du côté d’Estaimbourg, où elle avait élu domicile. En « stand-by » depuis 2019 – année record avec plus de 600 coureurs, 410 cyclistes, 305 marcheurs, 110 motards et plus de 2.000 visiteurs – pour cause de pandémie, le collectif avait mis sur pied une guinguette au printemps dernier, en guise de redémarrage.

Une organisation bien rôdée. - CPLV

« Et cette fois, nous annonçons fièrement notre retour dans la configuration optimale, le dimanche 28 mai prochain » se réjouit Grégoire Vandamme, de l’organisation.