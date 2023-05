Un rapport d’étudiants de l’ULB envisage la transformation du parking Janson en un espace vert convivial

Avec une surface de quelque 7.300 m² et 282 places de stationnement, le parking Janson, au cœur de l’Université libre de Bruxelles, impose sur le campus du Solbosch. Le Sito (Students in transition office) a récemment sorti un rapport qui recommande la transformation de cet « espace bétonné » en un espace vert, renseigne Le Soir. Dans ce rapport, les étudiants de l’assemblée expliquent les raisons et proposent des solutions respectueuses de l’environnement.

Si actuellement, les étudiants de master peuvent s’y garer et quelques membres du personnel l’utilisent, le Sito propose autre chose : les étudiants n’ont qu’à se tourner vers le parking du campus de la Plaine. Un endroit couvert, « quasiment toujours vide » et à seulement 10 min en transport en commun. Le personnel, quant à lui, pourrait utiliser les autres parkings du campus à sa disposition. Les places PMR resteraient accessibles.