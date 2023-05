La 6e édition de «scènes de villages» sillonnera l’est du Brabant wallon à partir du 20 mai

Chaque année, les communes de l’est du Brabant wallon accueillent chacune à leur tour cet événement culturel assez inédit. La tournée repart dès ce 20 mai et se prolongera jusqu’au 30 septembre. Elle fera escale dans différents villages, pour rencontrer les riverains dans leur cadre de vie. « Scènes de villages » travaille avec diverses associations locales et comités de quartier, pour mettre en place l’événement. L’objectif est de faire vivre les lieux de passage et de mettre à l’honneur ceux qui en font le patrimoine. À chaque halte, le spectacle est différent, entre musique, danse, arts de rue et même cirque, les propositions de cette tournée culturelle sont variées et destinées à toute la famille.

Un des spectacles 2022. - Scènes de villages