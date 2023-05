Foot | La Liège Mixte Trophy Cup revient ces 12, 13 et 14 mai avec pas moins de 125 équipes à Grivegnée et Chênée!

À vocation sociale et dans le but de promouvoir la mixité à travers le football, il y aura 25 équipes féminines, ce qui représente 1/5 des formations présentes ce week-end. On y retrouvera le jeu à 5, à 8 et à 11 et donc principalement des jeunes joueurs et joueuses évoluant de U7 à U15. Chez les filles il y aura également des matches entre équipes seniors.

Liège Mixte Trophy Cup est un événement organisé par la JS Grivegnée et Angleur Sport en collaboration avec la Ville de Liège et ses Services Sociaux et de Proximité. Mais, il y a aussi un partenariat important les ASBL Coup d’envoi et Liège Sport. « C’est très réjouissant de voir un tel événement prendre une envergure de la sorte. Liège se veut une ville sportive et le prouve avec ce tournoi sans oublier les valeurs sociales et de mixité qu’il prône », affirme Michel Faway, président de Liège Sport et Coup d’envoi.