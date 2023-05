Un grand tournoi de panna à l’échelle verviétoise

Qu’est-ce que le panna ?

Le Panna est la forme la plus pure de football de rue et se décline en matchs 1 contre 1 de 2 à 3 minutes. Le but ultime est de réaliser un « panna » ou « petit pont », soit une action où le ballon est passé, de manière contrôlée et volontaire, entre les jambes de l’adversaire. Sans panna, le joueur qui a marqué le plus de buts gagne le match. Les principes de base de cette discipline sont le respect, le fair-play et le spectacle. Ainsi, par exemple, les joueurs se serrent la main avant et après chaque confrontation afin de montrer qu’ils s’apprêtent à livrer une partie honnête et respectueuse.