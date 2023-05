Jess, 22 ans, décède dans son sommeil à cause d’un tueur silencieux: «Il n’y avait aucun signe avant-coureur de sa mort»

Ce soir-là, Jess a été victime d’une insuffisance cardiaque aiguë, qui lui a été fatale. Une mort qui a dévasté sa famille et ses amies pour qui « le monde n’est plus le même » depuis l’événement. « Le monde a perdu son éclat maintenant qu’elle est partie, elle manque tellement à sa famille. Sa perte a été ressentie de tant de manières différentes par tant de personnes. Je pense qu’une partie de chacun est également partie. »

Si Lauren médiatise aujourd’hui l’histoire de son amie, c’est pour collecter des fonds afin d’améliorer la prévention des maladies cardiaques et pulmonaires. « Je veux le faire pour sa mémoire. Elle penserait certainement que je suis folle de le faire. Je remercie tous ceux qui me soutiennent. Surtout sa famille et ses amis les plus proches, je le fais aussi pour eux. »