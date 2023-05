«Ma rémission sera plus longue que je ne l’imaginais»: Stromae annonce l’arrêt total de sa tournée «Multitude Tour»

Après avoir annulé, à plusieurs reprises, des concerts de sa tournée « Multitude Tour » : « Il y a quelques mois, j’ai ressenti une dégradation de mon état de santé qui m’a conduit à renoncer à quelques premières dates en France puis en Europe », écrit-il, dans un message posté sur Twitter, avant d’annoncer l’annulation complète de sa tournée. « Je dois aujourd’hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l’imaginais. C’est donc avec un immense regret que je ne pourrai pas honorer ma promesse et que j’annonce l’arrêt du Multitude Tour aujourd’hui. »

Stromae tient particulièrement à remercier ses fans pour leur soutien : « Je tenais à vous présenter mes plus sincères excuses pour ces rendez-vous manqués que j’attendais autant que vous, et auxquels je dois renoncer malgré moi. Tous les messages de soutien et d’affection que j’ai pu lire depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux m’ont beaucoup touché. Je mesure pleinement la chance que j’ai eue d’avoir pu aller à votre rencontre, ne fût-ce que partiellement, et pour cela, je vous remercie. »