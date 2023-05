Beliris entame la construction d’une caserne de pompiers modernisée à Delta, à Ixelles

Cette nouvelle caserne sera construite sur la parcelle située entre le boulevard du Triomphe et l’avenue Roger Lallemand, à deux pas de l’actuel Poste Avancé du service Incendie (Pasi) Delta. «Datant des années 1970, la caserne existante ne répond plus aux exigences actuelles en matière d’habitabilité, de sécurité et d’environnement. Petite et vétuste, elle n’est pas adaptée à la rénovation et ne peut plus desservir une zone de population dense», souligne Beliris dans un communiqué.

Trois fois plus grand, le nouveau bâtiment couvrira pas moins de 2.700 m², répartis sur cinq étages. «Cet espace supplémentaire est nécessaire pour répondre aux nouvelles normes et pourra accueillir des équipes plus importantes, un garage pour cinq camions de pompiers et quatre ambulances», détaille Beliris. Il sera également équipé d’un système de décontamination des tenues et du personnel après un incendie.