La quatrième édition du Tablathon de la Table Ronde d’Aubange va bientôt démarrer: «Êtes-vous prêts à rouler ou courir pour la bonne cause?»

Pour rappel, c’est en avril 2020, en pleine période de confinement, qu’est née l’idée du Tablathon. « Pour des motifs sanitaires trop bien connus aujourd’hui, les traditionnelles activités de la Table Ronde 106 d’Aubange se sont brutalement retrouvées à l’arrêt. Et pourtant, les structures d’aides à l’enfance, qui voyaient leurs sources de financement tarir à grande vitesse, n’avaient jamais eu autant besoin de nous ! « Adopt. Adapt. Improve ». Telle est la devise internationale de la Table Ronde ! Pour nous, il était logique de nous réinventer rapidement afin de poursuivre nos buts », explique un membre du service-club.

Quelques chiffres valent souvent mieux qu’un long discours. Le Tablathon, c’est quoi ? En trois éditions, c’est près de 4.000 inscrits et près de 50.000 euros de bénéfices reversés à des associations. Une belle réussite que la Table Ronde d’Aubange a décidé d’inscrire dans la durée puisqu’elle propose une quatrième édition qui débutera ce 13 mai.

Lire aussi La HERS se mobilise pour L’asbl La Ruche à Bertogne

« Ce sont les nombreux challenges qui ont fleuri sur les réseaux sociaux qui ont fait germer l’idée d’un challenge sportif et solidaire. Tant qu’à créer une chaîne « humaine », autant que celle-ci soit altruiste. L’idée, toute simple, était d’amener les participants à parcourir une distance de 21 kilomètres sur une durée de 9 jours. En courant ou en marchant. D’une traite ou en autant de fois que souhaité. L’unique objectif était d’aider les gens à sortir de chez eux en cette période morose, et le faire pour la bonne cause. Le Tablathon était né ! »