Laurent, de Lambusart, a reçu une facture de régularisation de plus de 3.000€ pour sa consommation d’énergie: «Je ne comprends pas, ils m’ont toujours rassuré et même dit que je récupérerais un peu»

Laurent était loin de s’attendre à recevoir une telle nouvelle. Depuis septembre 2022, il a emménagé dans sa propre maison à Lambusart, Fleurus, avec sa compagne et son fils. La maison trois façades nécessite des rénovations énergétiques, mais tout de même… Au début du mois de mai, il a reçu sa facture de régularisation concernant sa consommation d’électricité et de gaz naturel. Engie lui réclame plus de 3.000 €, à régler dans les quinze jours.