La société Brunet de Couvin place un QR Code sur ses devis et ses charpentes: une grande première dans le secteur en Belgique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les entreprises construisant des charpentes ne sont pas les sociétés les plus modernes. Mais la société Brunet S.A. à Mariembourg (Couvin), existant depuis 1987, propose désormais une idée innovante pour le secteur. Elle place un QR Code sur ses devis et ses charpentes.

Julien Brunet. - SAB.

« Nous proposons des charpentes traditionnelles, très esthétiques et décoratives et celles industrielles, moins jolies et souvent cachées mais surtout plus économiques », commence François Renard, responsable commercial pour la société.