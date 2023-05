Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le NBK, le Namur Battlefield and Kids, cinquième du nom, se déroulera les lundi 15 et mardi 16 mai.

Depuis 2014, le commandement militaire de la province de Namur et le service des Musées et du Patrimoine culturel organisent tous les deux ans cette marche mémorielle à destination du public scolaire et plus spécifiquement les élèves de 5e et 6e primaire.