Des activités de remédiation et de soutien scolaire à Walcourt

Walcourt participe au projet « Plaisir d’apprendre ». Les jeunes engagés devront encadrer des activités de remédiation et de soutien scolaire pour des élèves compris entre la 6e primaire et la 2e secondaire en maths, français, sciences et néerlandais.

Les sessions se donneront du 31 juillet au 4 août (français et sciences) et du 7 au 11 août (maths et néerlandais).