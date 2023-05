La piscine de Salzinnes est à vendre sur Immoweb

La piscine de Salzinnes, située place André Ryckmans, est fermée depuis fin 2020. Le bâtiment a été mis en vente par la Ville de Namur en 2021 au prix de 1,6 million d’euros et à deux conditions : maintenir un bassin et la façade.

Dans l’annonce, on rappelle que le bâtiment est composé de deux parties. La première est composée d’espaces polyvalents et de deux appartements. La seconde est composée du complexe de l’ancienne piscine communale : deux bassins de nage, vestiaires, salles polyvalentes et un bureau.