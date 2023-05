«Justine Henin, numéro 1 à tout prix»: retour sur son parcours d’exception

Justine allait conquérir 43 titres (deux de plus que Kim), une médaille d’or aux Jeux olympiques et tenir 117 semaines au total la place de numéro un mondial (contre 20 pour la championne flamande). Un exploit d’autant plus gigantesque que, pour reprendre les termes de Dominique Monami, première joueuse belge à rejoindre le top 10 mondial, « elle était un petit format parmi les grands gabarits. Là où Kim Clijsters était parfaitement à l’aise. Je suis vraiment admirative de Justine. »

En football, la transition entamée entre la « génération dorée » et les nouveaux Diables Rouges, passée par une douloureuse élimination dès le premier tour lors la dernière Coupe du monde, nous le montre : avoir des athlètes qui briguent les premières places du podium, pour un pays aussi petit que le nôtre, c’est exceptionnel. En tennis féminin, aujourd’hui, la numéro un belge, Elise Mertens, lutte pour ne pas décrocher d’une déjà très honorable 29e place au niveau mondial. Il faut bien se le rappeler pour mesurer l’extraordinaire épopée de nos championnes Kim Clijsters et, surtout, Justine Henin au début des années 2000.

Présenté par Sandrine Corman, ce documentaire exclusif raconte l’ascension inoubliable de Justine Henin, marquée par une tragédie initiale, le décès de sa maman, Françoise, mais surtout marquée par sa volonté d’acier et sa technique redoutable. Une de ses grandes marques de fabrique sera son célèbre revers à une main, applaudi par Martina Navratilova ou John McEnroe, et qui laissera tellement d’adversaires sur le carreau. « Un coup qui ne s’est pas fait tout seul », expliquait à l’époque Luc Bodart, son coach quand elle n’était encore qu’une petite fille. « Justine avait cette arme. C’était inné chez elle, mais c’est à force de travail qu’elle a forgé ce coup qui constitue maintenant son principal atout. » Passionnée par la balle, naturellement douée, Justine Henin saura ajouter la troisième qualité nécessaire à la réussite, l’abnégation dans l’effort.

Plongée dans ses archives privées

C’est l’histoire de cette détermination sans faille à devenir la plus grande championne, quels que soient les coups du sort, les contrariétés et parfois les trahisons, que nous raconte Sandrine Corman, à l’aide de nombreuses archives, dont certaines privées et inédites, ainsi que de reconstitutions qui plongeront le spectateur dans l’univers de l’athlète et lui feront revivre avec elle les moments forts de sa carrière. Justine elle-même témoigne, avec son franc-parler habituel, ainsi que plusieurs membres de sa famille, son ancien coach Carlos Rodriguez, Dominique Monami et d’autres témoins de ses exploits. Un parcours exemplaire, unique dans l’histoire de notre pays.