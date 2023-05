«The Father»: Anthony Hopkins face à Alzheimer

Avant « The Son », sorti l’an dernier, « The Father » a été le premier volet au cinéma, réalisé par lui-même, d’une trilogie théâtrale de l’auteur français Florian Zeller. On pourrait penser que « The Mother », sa pièce initiale, consacrée à la solitude d’une mère dont les enfants sont partis, devrait suivre, mais rien n’est moins certain.

de videos

Chaque film constitue une œuvre indépendante, pas forcément à décliner en trois parties, et Zeller lui-même ne semble pas désireux de s’y attaquer. Reste de toute façon deux films brillants, particulièrement celui proposé ce soir, où Anthony Hopkins, alors âgé de 81 ans, livre une performance inouïe. Il joue un vieil homme littéralement perdu dans ses pensées, dont le monde autour de lui perd sa logique, où les proches disparaissent et réapparaissent, le laissant de plus en plus désemparé.