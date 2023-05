Après les attaques du célèbre rappeur Booba, l’Arlonais de naissance et star de téléréalité Dylan Thiry annonce qu’il se retire des réseaux sociaux

L’ancien aventurier luxembourgeois de Koh-Lanta a pris la parole sur les réseaux sociaux et a publié un message plutôt clair : « Comme vous l’avez compris, il est temps pour moi de faire un break et de prendre soin de ma famille. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Merci à tous d’avoir été là durant toutes ces années. Je reviendrai encore plus fort que jamais. En tout cas merci je ne vous oublie pas et je vous oublierai jamais comme je vous l’ai dit, ce n’est pas un adieu, juste un au revoir. »

C’est ce lundi 8 mai qu’il a fait cette annonce, avant de s’exprimer un peu plus longuement dans ses stories. Il revient, notamment, sur les raisons de ce choix. « J’ai déjà déconnecté mon compte Snapchat, et je vais sûrement aussi me déconnecter d’Instagram, à la demande particulière de ma mère qui vit très mal ce qui se dit sur moi. Ma mère en souffre beaucoup, c’est très dur pour elle. »