Julia de Nunez, star de la série consacrée à Brigitte Bardot sur France 2: «Elle a donné sa bénédiction aux producteurs, ça m’a rassurée»

J’étais folle de bonheur, évidemment. Ce n’est qu’aujourd’hui, une fois le travail terminé, que je peux me soucier de ce qu’elle et le public pensent. Avant, ça aurait été trop écrasant. C’était nécessaire de passer à travers le mythe et de rentrer dans son intimité, alors il ne fallait pas que je sois impressionnée. Même si c’est très impressionnant !

Depuis le début, je ne pouvais pas prendre son avis en compte. J’essaie d’interpréter au mieux sa vérité, alors, elle ne pouvait pas me toucher, me freiner. Auquel cas je n’aurais pas pu m’abandonner complètement au rôle.

Vous n’avez pas eu de contact avec elle ?

Non… Je sais juste que les producteurs lui ont écrit, et qu’elle leur a gentiment répondu. À sa manière, elle leur a donné sa bénédiction. Ça m’a rassurée ! J’éprouvais moins cette culpabilité d’interpréter quelqu’un d’existant.

Comment vous êtes-vous préparée à incarner l’icône BB ?

Je l’aimais déjà beaucoup en tant qu’actrice, alors je la connaissais un peu à travers ses films. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce n’était pas en la regardant que j’allais l’intégrer. Donc, j’ai aussi suivi des cours de danse classique. Je trouvais ça intéressant que ça commence par le corps, parce qu’elle avait une manière très particulière de se mouvoir. Il fallait que je me l’approprie sans l’imiter. Bardot, de ce que j’ai compris à travers le scénario, c’est une femme tellement viscérale, tellement entière… Pour la jouer, il fallait que ça vienne des tripes, ce n’était pas possible autrement.

Qu’est-ce qui vous a poussée à passer le casting ?

À ce moment-là, j’avais 20 ans et j’étais en première année d’école de théâtre. Je venais de passer une année à la fac, et de me rendre compte que j’étais très malheureuse sans la comédie. J’avais alors décidé d’en faire ma vie, mais je n’avais pas d’agent. Il n’était pas prévu que je fasse des castings pour des films ou des séries. Moi, ce qui m’intéressait, c’était les planches. Le cinéma, la télévision… j’aime beaucoup ça depuis toute petite, mais ça me paraissait à la fois très loin de moi et très inaccessible. Sauf qu’une amie m’a envoyé l’appel à candidatures. Je ne savais pas du tout quelle production c’était, ce qui – je pense – a joué en ma faveur, parce que je ne voyais pas du tout ça comme un truc énorme. Je me suis un peu inscrite comme ça, en fait !

On vous a déjà dit que vous ressembliez à BB ?

Depuis le début de mon adolescence, on m’a toujours prêté une ressemblance avec elle. J’y suis habituée, donc j’avais déjà ce lien qui existait. Mes amis m’offraient toujours des posters d’elle et, aussi dans ma famille, c’était un peu la blague. Avec ce projet-là, c’est comme si j’avais bouclé quelque chose.