Une ancienne star de l’Inter critique Romelu Lukaku avant le derby milanais en Ligue des champions: «Il n’a pas été à son niveau»

Romelu Lukaku et l’Inter Milan s’apprêtent à disputer ce mercredi l’un des matches les plus importants de leur saison, en demi-finale aller de la Ligue des champions contre l’AC Milan d’Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere et Divock Origi.

Interrogé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport en préface du derby milanais, l’ancienne star de l’Inter, Christian Vieri, qui a également porté les couleurs de l’AC Milan, a critiqué la saison de Romelu Lukaku. « En attaque, Simone Inzaghi, l’entraîneur de l’Inter, a une certitude : Lautaro Martinez. C’est le meilleur attaquant, c’est pourquoi il devrait toujours être titulaire », insiste Vieri. « Bien que Lukaku ait marqué des buts dans les cinq derbies qu’il a disputés en tant que titulaire, il est encore incertain. Il n’a pas été à son niveau cette année. J’attends plus de lui ».