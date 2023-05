La Sambrienne réclame un financement supplémentaire de 287.617,50€ pour l’accompagnement social

La Sambrienne vient de soumettre à sa tutelle, la Société Wallonne du Logement (SWL), un bilan de l’accompagnement social fourni par ses équipes en 2022, au bénéfice des candidats à un logement et de ses locataires.

Cet accompagnement, subventionné par la Région, concerne les ménages rencontrant le plus de difficultés, dans des domaines variés. Il s’agit de les accompagner dans la réduction de leurs impayés, dans la saine gestion de leur logement et dans leur relogement. Cette mission, a été répartie sur l’ensemble des directions et métiers de La Sambrienne, en mettant en place une transversalité de l’accompagnement social. Pour cela, La Sambrienne a désigné plus particulièrement 7 référents sociaux (contre 3 subventionnés par la Région). Et ce nombre plus important de référents sociaux permet, sur le terrain, d’accompagner plus de ménages et d’ainsi dépasser les attentes de la Région.