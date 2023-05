«Photo de famille»: passage de témoin

Ce lundi soir, la Une propose le film « Photo de famille », avec Vanessa Paradis et Camille Cottin.

En 2017, quand la réalisatrice Cécilia Rouaud a eu l’idée de tourner ce drame familial et en a proposé les rôles principaux à Vanessa Paradis et Camille Cottin, la star du projet, c’était encore Vanessa. La série « Dix pour cent » cartonnait déjà depuis 2015, mais Camille ne savait pas encore que son succès, amplifié par Netflix, allait avoir un retentissement international et lui ouvrir les portes de Hollywood.

Depuis, elle a donné la réplique à Matt Damon dans « Stillwater », a tourné sous la direction de Ridley Scott face à Adam Sandler dans « House of Gucci ». Et ce n’est qu’un début ! L’actrice de 44 ans a même mis un pied dans l’univers « Star Wars » en prêtant sa voix à un personnage de la série d’animation « Visions ».