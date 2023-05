«Désolé»: David Denenauw obligé de partager de tristes prévisions pour les semaines à venir, «je ne peux pas offrir cela»

En avril ne te découvre pas d’un fil, en mai… non plus visiblement. Beaucoup de Belges espéraient que le passage au nouveau mois serait la rupture définitive avec le mauvais qui nous poursuit depuis le début de l’année. Malheureusement, les espoirs ont vite été douchés et les prévisions de David Dehenauw pour les jours à venir n’incitent pas à l’optimisme. Il ne faut pas être totalement négatif. Le soleil s’est montré à quelques reprises en faisant grimper le mercure mais rien de notable pour une saison qui devrait être le printemps. Pire, les températures sont déjà vite redescendues. Et cela ne va pas s’améliorer la semaine prochaine : les maxima atteindront à peine les 17 degrés lundi et mardi.

De quoi déjà oublier le printemps pour cette année ? Pas selon David Dehenauw. « Depuis 1981, nous avons vu des printemps devenir plus secs en moyenne, mais généralement, cela ne signifie pas plus sec. Et donc il y a des années entre les deux qui sont moins bonnes », explique au Laatste Nieuws le directeur de travaux à l’IRM.

« Désolé » S’il insiste sur le fait qu’il ne pleuvra pas tous les jours, David Dehenauw ne voit malheureusement « pas d’amélioration spectaculaire jusqu’au 20 mai ». « Je ne veux pas regarder plus loin qu’une ou deux semaines, mais je ne vois pas d’amélioration spectaculaire… Je sais que nous avons vraiment besoin d’une plus longue période de beau temps mais je ne peux pas offrir cela. Désolé ».