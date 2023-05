Prudence si vous avez récemment acheté ce produit dans votre supermarché: l’AFSCA demande de ne pas le consommer

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (Afsca) a décidé de rappeler mardi des mousses au chocolat à l’ancienne de la marque Marie Morin en raison de la présence possible de petits morceaux de verre dans les produits, suite à une notification via le système RASFF (système d’alerte rapide européen Food et Feed).

Ces mousses au chocolat se vendent dans des pots en verre de 100 grammes et possèdent comme date de péremption le 11/05/2023. Elles portent le numéro de lot 431100002. L’Afsca demande de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente dans lequel elles ont été achetées.