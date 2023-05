«On n’est pas des robots»: Catherine Solano réagit au bilan plutôt mitigé de la saison 6 de «Mariés au premier regard»

Depuis le lancement de l’émission, en 2017, Catherine Solano teste les compatibilités amoureuses des candidats célibataires. Cette saison, la célèbre sexologue a vu juste en faisant se rencontrer Alexandre et Jessica, compatibles scientifiquement à 82,6 %, pour les autres, c’est raté. « Bien sûr, on aimerait avoir beaucoup plus de réussite parmi les couples formés », analyse-t-elle, auprès de Ciné-Télé-Revue.

« Nos participants ne se rendent pas toujours compte des freins qu’ils ont pour former un couple. Ces compatibilités ne sont jamais sûres à 100 %. Dès le début, on dresse la liste des écueils mais on ne sait jamais quels éléments vont bloquer. On a beau faire plein de tests scientifiques, ce n’est pas non plus des mathématiques. On n’est pas des robots », explique la sexologue, qui, avec ses collègues de l’émission, n’a pas réussi à déceler une compatibilité entre Delphine et Pierre.