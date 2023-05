La manucure de Lisa tourne à l’enfer: «Ma peau était comme du papier qui se déchirait de mes doigts»

Même les médecins ont ignoré cette possibilité dans un premier temps. Malgré une série d’antibiotiques et de crèmes, « l’infection » n’est jamais partie. « Je craignais même de perdre un doigt quand il est devenu violet autour de l’ongle. »

Pour soigner son mal, Lisa a pris la décision de retirer ses ongles en gels et fait une pause dans l’utilisation de ces produits. Pensant que son calvaire était terminé, elle a recommencé les manucures le mois dernier, optant cette fois pour des ongles en acrylique. Chose qu’elle a vite regrettée puisque la douleur s’est réveillée. En pire. Si bien qu’elle pouvait à peine bouger ses mains. « Ma peau est comme du papier qui se déchire de mes doigts et je peux à peine bouger mes mains à cause de la douleur », explique-t-elle.