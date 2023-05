La température risque bien de monter à l’Eden, le 3 juin prochain avec un cabaret burlesque!

Exit la brasserie et passage dans la grande salle pour accueillir la première édition de Foxy Follies, le cabaret burlesque porté par Sayuri Gey et Ava Dentelle, elles-mêmes artistes burlesques. Au programme une palette bouleversante de performances qui feront voyager les spectatrices et spectateurs mais aussi qui les bousculeront et les enivreront !

Lire aussi Le tournage de «Maldoror», le film inspiré de l’affaire Dutroux, avec Benoit Poelvoorde, a débuté à Marchienne-au-Pont

L’Eden accueillera sur scène Athena Sorgelikis, finaliste de Drag race Belgique, connue et appréciée pour ses looks incroyables et sa présence scénique envoûtante. Mais aussi Aurora Galore qui a brillé sur toutes les plus grandes scènes internationales et gagné le prix très convoité de la meilleure innovation sur la scène prestigieuse du Burlesque Hall of Fame de Las Vegas.